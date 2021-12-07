/664776/عبده-أبو-عايشه-يطالب-بتقليل-نسبة-تصدير-الأسمدة-للخارج-عن-نسبة-التداول-في-السوق-المحلي

قال النائب عبده أبو عايشه، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الفلاح يعاني من أزمة حقيقية وهي نقص الأسمدة، مؤكدًا أن هذه الأزمة تؤثر بشكل كبير علي القطاع الزراعي.

دوت الخليج

وأضاف أبو عايشه في تصريحات للمحريين البرلمانيين، أن هناك مزارعين لم يجدوا شيكارة واحدة من الأسمدة مما يؤثر علي جودة الزراعة، مشيرًا إلى أن الأسمدة تباع في السوق السوداء بتكلفة تساوي ٣ او ٤ أضعاف سعرها الحقيقي .

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حل أزمة الأسمدة في معادلة بسيطة جدا متمثلة في تقليل نسبة التصدير للخارج بحيث تكون ضئيلة عن نسبة التداول في السوق المحلي، موضحًا أن تقل نسبة التصدير علي الأقل لـ ١٠% عن النسبة الحالية مما يساهم في توفير الكمية التي يحتاجها مزارعو مصر، قائلا: نوفره بالسوق المحلي حتي نقضي علي الأزمة.

وشدد أبو عايشه، في تصريحاته قائلا «بصفتي عضو بلجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أطالب بتوفير الأسمدة للفلاح المصري في السوق المحلي وذلك يعتبر أقل تقدير من المسئولين بوزارة الزراعة لدور الفلاح وتكريمه من أجل جودة الزراعة واستقرار الأسعار».