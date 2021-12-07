/664777/13-طلب-إحاطة-بشأن-محافظة-القاهرة--على-طاولة-مناقشات-محلية-النواب-غدا

تناقش لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني الأربعاء عدد من طلبات الاحاطة والمناقشات العامة، حيث تناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبد النعيم حامد، بشأن:

دوت الخليج

الأول: تأخر إنشاء مجمع الخدمات بحي المعصرة - محافظة القاهرة بالرغم من الموافقة على إنشائه منذ عام ٢٠١٩، وتحديد قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها ۲۰۰۰ متر بأرض الخدمات، والتي تصلح لهذا الشأن.

الثاني: سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسعة كباري العزبة البحرية قسم المعصرة، وخاصة كوبري تقاطع شارع جمال عبدالناصر مدينة الهدي مع مسار ترعة السيل، والتي تم الموافقة عليها منذ ۲۰۱۷/۱/۱٤.

جدول اعمال لجنة الادارة المحلية برئاسة احمد السجيني

كما يتم مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال الأرض التابعة الشركة النيل العامة للطرق والكباري بمنطقة عزبة النخل حي المرج محافظة القاهرة، لإقامة موقف سيارات وسوق نموذجي بمقابل مادي للحد من الكثافة المرورية وتنظيم الباعة الجائلين بالحي.

ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مقلد، بشأن هدم سور مدرسة نوتردام ديزابوتر.

دوت الخليج

ومناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد راضي، بشأن عدم قيام المحافظات بتوريد نسبة 10% من حساب الخدمات والتنمية المحلية للمدن والقرى لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وفقاً لأحكام القانون المنظم لهذا الصندوق.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومي، بشأن استغلال الأرض الكائنة : شمس - محافظة القاهرة – بالحوضين رقمي (5)، (۷) منطقة مارك ليفي في إقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام للمواطنين، وخاصة المدارس، وذلك لارتفاع الكثافة الطلابية بالحي فضلاً عن حمايتهما من التعدي عليها .

وتقوم اللجنة بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ضحا عاصي، بشأن تشكيل لجنة هندسية لمعاينة تسريب المياه من اعلى جبل المقطم أدى إلى انسداد طريق السبعين فدان في التقاطع النازل من التعاونيات، ومخاوف المواطنين تصور منازلهم، فضلا عن ضرورة تدبيش الجبل وإزالة النباتات التي نمت بسبب تسريب المياه واغلقت الطريق.

كما يتم مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد راضي بشأن عدم إنهاء النزاع القائم بين محافظة القاهرة ووزارة قطاع الأعمال، بشأن مول الترجمان الكائن بحي بولاق أبو العلا، فضلاً عن عدم قيام المحافظة برفع الإشغالات الخاصة بها من ساحات المول حتى الآن.

ومناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من السيدة النائبة مرثا محروس، بشان:

الأول: تطوير منطقتي عزبة المبيض - حي الزيتون الغربية، والخصائصة الكابلات - حي الأميرية محافظة القاهرة، واتخاذ اللازم لنقل السكان المهددة مساكنهم بالسقوط بالمنطقتين المذكورتين لحين الانتهاء اعمال التطوير.

الثاني: تباطؤ محافظة القاهرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة الأرض الكائنة بين البلوك رقم ٤٧، والعقار رقم 38 ش الأزهار الأميرية لصالح الهيئة القومية للبريد لإنشاء مجمع خدمات بريدي، وذلك بالرغم من موافقة الهيئة على توفير دعم مالي لإنشاء المجمع البريدي في حالة التخم

كما يتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، بشأن عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة لصالح وزارة الأوقاف ضد محافظة القاهرة بشأن استرداد هيئة الأوقاف أرض سوق روض قيام المحافظة بتأجير الأرض دون وجه حق.

كما يتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم بشأن عدم إعلان سكان منطقة الماظة بأي قرار رسمي عن الأعمال المزمع تنفيذها لإزالة الصف الأول من (عمارات سكنية – محال تجاربة . مساجد – مدرسة)، أو إيه خريطة لتطوير المنطقة والتعديل المروري المقترح. مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب، محمد عبد الرحمن راضي، أحمد جعفر عبد العال، أبانوب عزت عزیز، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتمليك المحلات الخاصة بالملاحق بسوق العبور والبالغ عددها ۸۸ ملحق، وقيام المحافظة بتحصيل حق التمليك من التجار دون إبرام العقود.

كما يتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف مغاوری، بشأن استغلال وتشغيل بعض المرافق ومنافذ سوق العبور المغلقة منذ ما يقرب من 30 عاماً، وعددها (475 شاليش)، ومدى تأثير ذلك على زيادة إيرادات محافظة القاهرة من السوق، وتوفير من الحمل المباشرة والغير مباشرة .