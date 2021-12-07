/664780/عمرو-دياب-يتخطى-حاجز-الـ-20-مليون-مشاهدة-بـ-أغنية-رايقة

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية «رايقة» للهضبة عمرو دياب وتخطيها حاجز ال 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

رايقة تتصدر تريند يوتيوب

وتصدرت أغنية «رايقة» تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بدولة الإمارات، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

كلمات أغنية رايقة

وجاءت كلمات الأغنية على النحو الأتي: “شوفي إزاي جميلة وأنت كده رايقة، وبتحلوي حتى لو متضايقة، يا نجمة مسكت فيها، وأنا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك عليكي، عليكي لايقة عليكي لايقة، آه يا نور حياتي مفيكيش غلطة، والضحكة الحلوة ديا قولي بتخبيها لمين، والنبي خليها مجاملة، طب نصها مش لازم كاملة، من يوم ما ظهرتي، وعاملة قلق للحلوين.

أنت الحظ” لـ عمرو دياب الأكثر استماعًا على أنغامي في مصر والوطن العربي

وكان قد احتل الفنان عمرو دياب، المركز الأول على مستوى الوطن العربي في قائمة الأكثر استماعًا عبر تطبيق “أنغامي”، وذلك بأغنيته الجديدة “أنت الحظ”.

من جانبه، تصدر الهضبة عمرو دياب، قائمة المطربين الأكثر استماعًا طوال الأسبوع السابق على موقع Youtube.

عمرو دياب يطرح حلو التغيير

وطرح النجم عمرو دياب مؤخرًا أغنيته الجديدة «حلو التغيير» من ألبومه «عيشني»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وكان قد تصدر برومو أغنية "حلو التغيير" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه بساعات قليلة.

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات الأولى" الدنيا بترقص" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان، والأغنية الثانية "اتقل" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، والثالثة، "أحلى ونص" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.