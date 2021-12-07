/664781/حفاظا-علي-النسق-الحضاري-مقترح-برلماني-بحظر-سير-عربات-الكارو-في-شوارع-وميادين-المحافظات

توجهت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى وزير التنمية المحلية، لدراسة إصدار قرار أو توجيهات للمحافظين ورؤساء الأحياء بحظر سير عربات "الكارو" في الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات.

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وجاء في المقترح:" أن قرار حظر سير عربات الكارو في الشوارع الرئيسية بالقاهرة الكبرى والمحافظات يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، نظرًا لما تمثله هذه العربات من تشويه للصورة والمظهر الجمالي فهي عربات بدائية عفا عليها الزمن، ويتساقط منها أثناء سيرها الكثير من المخلفات، كما أنها تٌعيق حركة المرور وتتسبب في الازدحام، حيث لا يراعى من يقودونها أي قواعد قانونية، ويسيرون في كثير من الأحيان عكس الاتجاه".

حفاظا علي الحضاري.. مقترح برلماني بحظر سير عربات "الكارو" في شوارع وميادين المحافظات

وأكملت "عبد الحميد":" لم يعد مقبولًا أن نرى القاهرة، عاصمة مصر، وأحد أهم المدن عربيًا وعالميًا، عربات الكارو تسير في شوارعها وميادينها الرئيسية، وكذلك في شوارع المدن السياحية مثل الأقصر وأسوان و الساحلية مثل الإسكندرية، وهو ما يشوّه المظهر الحضاري لبلدنا".

وأوضحت، أن "مقترحها يأتي في إطار حرصها على مواجهة الظواهر السلبية التي توجد في المجتمع والبحث عن حلول وعلاج لها، ونحن في طريقنا لمسايرة التقدم والإلحاق بالمجتمعات الحديثة، ومواكبة التغيرات التي تشهدها، والتي تعد وسائل النقل الآمنة والتكنولوجيا الحديثة أحد مقوماتها".

حفاظا علي الحضاري.. مقترح برلماني بحظر سير عربات "الكارو" في شوارع وميادين المحافظات

ونوهت النائبة آمال عبد الحميد إلى أنه "وفقًا لحصر رسمي فإن العدد المبدئي لعربات الكارو الموجودة في شوارع القاهرة وحدها ، تتجاوز 5411 عربة، وفي الإسكندرية أكثر من 2751 عربة، وفي الجيزة تصل إلى 3710 عربة"، لافتة إلى أنه "ضرورة البحث عن وسائل نقل آمنة لقائدها بأسعار مدعمة وتسهيلات في السداد، لتحفيزهم أيضًا على ترك عربات الكارو، حيث تعد هذه المهنة هي بمثابة مصدر رزق الرئيسي لهم، وهوما يتوجب علينا قبل إصدار أي قرار أن يراعى الحفاظ على مصدر أرزاقهم