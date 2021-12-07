اليوم.. أليو ديانج يعود للقاهرة بعد الاحتفال بالزواج استعداداً للفترة القادمة

/664783/اليوم-أليو-ديانج-يعود-للقاهرة-بعد-الاحتفال-بالزواج-استعدادا-للفترة-القادمة

يعود اليوم الثلاثاء اليو ديانج لاعب الفريق يعود إلى القاهرة قادما من مالي، حيث ينتظم في المران الجماعي يوم الاربعاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث استغل أليو ديانج توقف الدورى المصرى لمشاركة منتخب مصر فى كأس العرب، لإقامة حفل زفافه فى مالى وسط أهله وأصدقائه.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة سموحة في بطولة الدوري الممتاز والتي أعقبها توقف للمسابقة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.

ويستعد الأهلي لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

6:30 مساء .. السبت 5 فبراير - الأهلي x مونتيري

6:30 مساء .. الثلاثاء 8 فبراير - بالميراس x الفائز من «الأهلي ومونتيري»

الأهلي يتوج بالعاشرة

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليُصبح بذلك أحد أكثر الفرق مشاركةً في المونديال في تاريخه.

وحسمت المقاعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تحتضنها الأراضي العربية، بالإمارات بمدينة الرياض، والتي تنطلق في مارس المقبل.

ويواجه الفائزمن مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء القبل النهائي، للبطولة، ويواجه فيه الفائز من تشيلسي والمباراة الإفتتاحية، في المباراة النهائية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2021 الإمارات، في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

وجاءت القرعة صعبة أمام النادي الأهلي من أجل الوصول للمباراة النهائية، وسيواجه مونتيري المكسيكي في مباراة الدور الأول، وفي حال تحقيق الفوز، سيكرر المواجهة أمام بالميراس البرازيلي حامل لقب بطولة أمريكا الجنوبية.

تاريخ مواجهات الفريقين

تاريخ مباريات الأهلي ومونتيري المكسيكي غير جيد في بطولة كأس العالم للأندية، حيث لعب الفريقين مباراة واحدة من قبل خلال بطولة 2013 بالمغرب.

ولعب الفريقين مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وفاز مونتيري المكسيكي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل عماد متعب هدف الشياطين الحمر خلال هذا اللقاء.

النادي الأهلي

قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وسوف طلب النادي في خطاباته المرسلة ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية.