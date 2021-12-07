مي فاروق تستئنف تصوير أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «اديني حب»

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دوت الخليج يرصد انتهاء تصوير المطربة مي فاروق من تصوير أغنية «أديني حب».

أغنية اديني حب للمطربة مي فاروق

والأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع أحمد إبراهيم، وتنتمى إلى اللون الرومنسى وتم تصويرها فى لبنان بعدد من المناطق هناك تحت إدارة المخرج اللبنانى فادى حداد.

مي فاروق تتألق في مهرجان الموسيقى العربية

وأحيت مى فاروق الشهر الماضى، حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الثلاثين التى أقيمت فى داخل دار الأوبرا المصرية.

وبدأت حفلها بأغنية “على عينى يا حبة عيني” للراحلة وردة، وبعدها قدمت عددا من الأغانى منها أغنيتها “يا طير” وأغنية “قولى عملك إيه قلبى”، و”رجعنا تانى للشتا” و”يا ملاك قلبك ملاك” واختتمت حفلها بأغنية “دارت الأيام”.

ووجهت مى فاروق خلال حفلها الشكر لكل القائمين على مهرجان الموسيقى العربية، وغنائها على مسرح الأوبرا التى تعتبره بيتها لأنها بنت الأوبرا، فاجأت الجمهور بصعود ابنتها زينة إلى المسرح وغنائهما أغنية “كيفك أنت” للمطربة فيروز، وسط تشجيع كبير من جميع الحاضرين.

وحلت مى فاروق مؤخراً ضيفة على تليفزيون وكالة الصحافة العربية الإخبارية وقالت إنها اختارت الغناء في لون غنائي “ثقيل” بالغناء لأم كلثوم ووردة، مضيفة: “أم كلثوم لم تضرنى، لكن كثيرون لا يحبون خروجى عن أغانيها.. الناس وثقت فى أوى فى المنطقة دى، وشايفين إنى من أفضل الناس اللى بيغنوا للزمن الجميل، لكن مفيش مطرب بيغني لغيره طول العمر.. أم كلثوم ظلمتني شوية.. وبحاول أرضى الجميع”.

وتابعت مى فاروق: “مخدتش حقي من الشهرة والنجاح والفلوس.. بكل صراحة لا.. لكن الفلوس مش كل حاجة، وأكتر لقب بيفرحني لقب المطربة، وربنا أعطاني موهبة استحق عليها الكثير”.

السيرة الفنية لمي فاروق

مي فاروق، مغنية مصرية، بدأت الغناء في سن صغير، وانضمت إلى كورال سليم سحاب في “دار الأوبرا المصرية”.

من أغانيها “يا شمس يا منورة غيبي” في مسلسل “الليل وآخره”، وشارة كل من مسلسل “ويأخذنا تيار الحياة”، ومسلسل “امرأة من الصعيد الجواني”، ومسلسل “صبيان وبنات”.

كما أحيت العديد من الحفلات الغنائية في مصر وفي دار الأوبرا المصرية.

قدمت أغاني طربية عديدة لعمالقة الفن العربي من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية و ظهرت لها عدد من الأغاني الخاصة وتترات المسلسلات والتى لاقت نجاحا واستحسانا من الجماهير بنفس القدر الذي احبوها فيه عندما قدمت اللون الطربي.

مي فاروق ببرنامج عمرو الليثي

ارتبطت مي بالأوبرا، فقالت مي في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثى خلال حلقة 13 مايو 2013 في برنامج 90 دقيقة أنها جهزت نفسها للغناء واختارت الطريق اللى أتربت عليه، وهي الأوبرا وأتعرفت واتشهرت من خلالها، وقالت أنها تعتبر "أم كلثوم" الأفضل لانها الأصعب وهي بتميل للتحدى والشجاعة، وقالت أنها أتربت على صوت محمد عبدالوهاب.