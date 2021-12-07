كل ما تريد معرفته عن نوة قاسم فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أسباب تسمية النوة بـ"قاسم"

قال مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، محمود شاهين، إن الأسباب ترجع إلى ربط النو ببعض البحارة القدامى الذين كانوا يركبون قواربهم فى بحر الإسكندرية، وكانوا يربطون حالات عدم استقرار الطقس بأسماء عدد من البحارة.

وتعد نوة قاسم تعد ثانى النوات فى فصل الشتاء، وتأتى فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل عام، وتستمر على الأغلب من 4-5 أيام، تصحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة.

ويقال إن اسم النوة يرجع إلتى أحد أبناء الصيادين ويدعى "قاسم" كان فى رحلة صيد خلال أيام النوة وتعرض للغرق ما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

ونصحت محافظة الإسكندرية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وتوخى الحذر، مشيرة إلى تزايد فرص هطول الأمطار.

من جانبها رفعت شركة الصرف الصحى حالة الطوارئ القصوى ودفعت بسيارات لـ"كسح المياه" للتمركز بعدة نقاط من المحتمل تراكم المياه بها فى حالة سقوط الأمطار.

توقعات طقس اليوم

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من 3,5 متر إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.