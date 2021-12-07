جهاز التنمية يمول مشروعات صغيرة فى الغربية بـ 14.2 مليون جنيه (صور)

جدة - نرمين السيد - قال محمد العلقامى، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالغربية، إن الجهاز قام بضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمركز زفتى تزيد عن 14.2 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة.





وأضاف، أن التمويلات نفذت حوالى 349 مشروعا، وأتاحت ما يقرب من 931 فرصة عمل منذ بدء تنفيذ المبادرة فى يناير وحتى شهر أكتوبر 2021.

ووجه محمد العلقامى الدعوة للشباب والسيدات، للتوجه لمقر الفرع وعنوانه شارع الشيتى متفرع من شارع البحر خلف عمارة الشرق للتأمين - طنطا، للتعرف على الخدمات كافة التى يقدمها الجهاز وكيفية الاستفادة منها، والالتحاق بمثل هذه الندوات.

وبالنسبة للخدمات غير التمويلية، أوضح مدير فرع الجهاز بالغربية أن الفرع قام بتنظيم سلسلة من الندوات التعريفية لعرض كل الخدمات التى يقدمها الجهاز والمزايا والتيسيرات التى يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد فيما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس المشروع والمساعدة فى تسويق المنتجات من خلال تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات بالإضافة إلى المعاملة الضريبية المبسطة.

ونظم الفرع كذلك عشرات من البرامج والدورات التدريبية التى تستهدف تنمية مهارات ريادة الأعمال، وأخرى للتدريب على الصناعات اليدوية والحرفية ومنها دورات لتصنيع الجلود وأخرى لفن الديكوباج (الطباعة على الخشب) ودورات لتعليم التطريز وذلك بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية بالغربية.

ويشارك حاليا فرع جهاز تنمية المشروعات بالغربية فى ندوات "جلسات الدوار" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، تعقد الندوات بقرية تفهنا العزب بمركز زفتى ويتم خلالها عرض مفهوم الشمول المالى وأهميته وتوضيح كيفية إقامة مشروع صغير ووضع خطط عمل المشروعات، وتعرض الندوات كذلك أنواع التمويلات التى يقدمها الجهاز وإجراءات الحصول عليها. ومن المقرر إقامة ندوات أخرى مماثلة بقرية نهطاى خلال الشهر الحالى.