وأضاف، أن التمويلات نفذت حوالى 349 مشروعا، وأتاحت ما يقرب من 931 فرصة عمل منذ بدء تنفيذ المبادرة فى يناير وحتى شهر أكتوبر 2021.
ووجه محمد العلقامى الدعوة للشباب والسيدات، للتوجه لمقر الفرع وعنوانه شارع الشيتى متفرع من شارع البحر خلف عمارة الشرق للتأمين - طنطا، للتعرف على الخدمات كافة التى يقدمها الجهاز وكيفية الاستفادة منها، والالتحاق بمثل هذه الندوات.
وبالنسبة للخدمات غير التمويلية، أوضح مدير فرع الجهاز بالغربية أن الفرع قام بتنظيم سلسلة من الندوات التعريفية لعرض كل الخدمات التى يقدمها الجهاز والمزايا والتيسيرات التى يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد فيما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس المشروع والمساعدة فى تسويق المنتجات من خلال تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات بالإضافة إلى المعاملة الضريبية المبسطة.
ونظم الفرع كذلك عشرات من البرامج والدورات التدريبية التى تستهدف تنمية مهارات ريادة الأعمال، وأخرى للتدريب على الصناعات اليدوية والحرفية ومنها دورات لتصنيع الجلود وأخرى لفن الديكوباج (الطباعة على الخشب) ودورات لتعليم التطريز وذلك بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية بالغربية.
ويشارك حاليا فرع جهاز تنمية المشروعات بالغربية فى ندوات "جلسات الدوار" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، تعقد الندوات بقرية تفهنا العزب بمركز زفتى ويتم خلالها عرض مفهوم الشمول المالى وأهميته وتوضيح كيفية إقامة مشروع صغير ووضع خطط عمل المشروعات، وتعرض الندوات كذلك أنواع التمويلات التى يقدمها الجهاز وإجراءات الحصول عليها. ومن المقرر إقامة ندوات أخرى مماثلة بقرية نهطاى خلال الشهر الحالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهاز التنمية يمول مشروعات صغيرة فى الغربية بـ 14.2 مليون جنيه (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.