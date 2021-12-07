السفير خالد يوسف يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الموريتانى

جدة - نرمين السيد - قدم السفير المصرى الجديد لدى موريتانيا خالد يوسف، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة لدى موريتانيا، وذلك خلال استقبال وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ له فى العاصمة (نواكشوط).





وجاء ذلك خلال اللقاء الذى حضره مدير العالم العربى فى وزارة الخارجية الموريتانية السفير عمر محمد بابو، ورئيسة مصلحة المشرق العربى السفيرة آمنة سيدى محمد، وأبلغ السفير خالد يوسف، وزير خارجية موريتانيا تحيات وزير الخارجية سامح شكرى. وقال السفير يوسف فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إنه أكد لوزير الخارجية الموريتانى الحرص على تعزيز العلاقات رفيعة المستوى والعمل على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والعمل على زيادة الاستثمارات المصرية فى موريتانيا. وأضاف إن موريتانيا توجد بها مجالات كثيرة وواعدة للاستثمار أبرزها؛ مجالات البنية التحتية، والثروة السمكية، والتعدين كالذهب، وغيرها من المجالات التى تدعم العلاقات بين البلدين الشقيقين. ونوه السفير إلى التنسيق المشترك بين المسؤولين فى البلدين بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون فى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى دعم علاقات التعاون الأمنية والعسكرية لا سيما فى مجال التدريب، وتعزيز الأنشطة الثقافية، والعمل على زيادة المنح للطلاب الموريتانيين.

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