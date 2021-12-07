ابنة الإسكندرية ضمن قائمة فوربس لأكثر الشخصيات المؤثرة 2022

جدة - نرمين السيد - اختارت مجلة "فوربس" العالمية، المهندسة المصرية دينا أيمن، أصغر مديرة برمجيات فى شركة مايكروسوفت، والمقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن أكثر الشخصيات الشابة المؤثرة، تحت سن 30 عامًا، على مستوى قارة أمريكا الشمالية لعام 2022.





وذلك لدورها الكبير فى تمكين النساء ودعمهن وتشجيعهن فى مجالى الإدارة والتكنولوجيا، حيث إنها تعمل فى مجال تمثل فيه الفتيات والنساء حوالى 7 % فقط. من هى دينا أيمن؟ ودينا أيمن هى بنت الإسكندرية وهى أصغر أستاذة جامعية فى مجال هندسة الكمبيوتر فى جامعة نيو جيرسى NJIT الأمريكية، وسبق أن كرمتها وزارة الهجرة والسفارة الأمريكية باعتبارها نموذج لجيلها وحصلت على العديد من الألقاب العالمية فى تخصصها. وتخصصت دينا فى هندسة الكمبيوتر، فقد تخرجت فى مايو 2018 بدرجة البكالوريوس والماجستير معا، وتلقت عروضاً للعمل من 10 شركات وحصلت على منصب فى هندسة البرمجيات فى شركة إنتل. وتعمل دينا حاليا مدرس مساعد فى جامعة نيوجيرسى لهندسة الكمبيوتر، وتعمل أيضًا كمديرة برامج فى شركة مايكروسوفت فى الولايات المتحدة، حيث تقود فريقًا من مهندسى البرمجيات. من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة: "إن دينا أيمن تعد مصدر فخر للمرأة المصرية بالخارج، فهى نموذج فريد وملهم يجسد تمكين المرأة والشباب فى آن واحد، حيث استطاعت تحقيق نجاحات عدة فى مجال التكنولوجيا، وأصبحت ذات تأثير فى المجتمع الأمريكى".

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