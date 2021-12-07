سفير مصر ببلجراد يبحث التعاون الثنائى مع رئيس الجمعية الوطنية الصربية

التقى سفير مصر لدى صربيا "عمرو الجويلي" رئيس الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان) "إيفيتسا داتشيتش"، لبحث مجالات التعاون المختلفة بين البلدين، وعلى رأسها التعاون البرلماني والتشريعي.

وأشار "الجويلي" إلى أن اللقاء تناول الزيارة المرتقبة لرئيس البرلمان الصربي إلى مصر خلال الشهر الجاري، وتطلع الجانبين إلى تفعيل مذكرة التفاهم وتوثيق التعاون بين مجموعتي الصداقة البرلمانية بالبلدين، فضلاً عن مواصلة التنسيق في إطار اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

وتطرق سفير مصر لدى صربيا إلى أبرز مبادرات دفع جهود التنمية على الصعيد الوطني، لا سيما مبادرة حياة كريمة لتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية في مصر، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها سواء على مستوى البنية التحتية أو التطوير العمراني في المدن الجديدة داعياً رئيس الجمعية الوطنية الصربية لزيارة ما يتيسر من تلك المدن للتعرف على الفرص الاقتصادية المتاحة للشركات الصربية. كما نوه إلى جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب والإسهام في الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الصربية على الأولوية التي توليها صربيا للعلاقات مع مصر والاهتمام بتعزيز العلاقات البرلمانية، مثنياً على الطفرة التنموية التي تشهدها مصر والتي تمثل فرصة للتعاون المستقبلي بين البلدين خاصة في مجالات التعليم والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات.

كما عبّر عن تطلعه للمشاركة في اجتماعات المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد GOPAC خلال الفترة 13-17 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.