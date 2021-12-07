القوى العاملة: توفير 6836 فرصة عمل برواتب مجزية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 6836 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 8 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 90 شركة ومصنع قطاع خاص فى 22 محافظة لشغلها خلال شهر ديسمبر الجاري .

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 19 محافظة هي : القاهرة ، والإسكندرية ، وبورسعيد ، والسويس ، والإسماعيلية ، والقليوبية ، ودمياط ، والبحيرة ، والشرقية ، والمنوفية ، والغربية ، والفيوم ، وقنا ، والأقصر ، والوادي الجديد ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ، وأسيوط ، وسوهاج ، والمنيا ، والجيزة ، والدقهلية .

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 4 مهندس ميكانيكا وكهرباء ، و 2 مهندس إنتاج براتب يصل إلى 8000 جنيه ، و30 عمال إنتاج ، 12 أمين مخازن ، و 25 مشرف كاشير ، و 20 كاشير صباحي ، و 50 كاشير مسائي ، و 35 مدخل بيانات براتب 2500 جنيه ، و 20 موظف استعلامات ، و 5 مدير فرع ، و 15 مدير قسم ، و 80 مشرف ، و 50 منسق ممرات ، و 157 فرد امن ، و 20 مراقب كاميرات ، و 35 سائق ، و 40 عمال مخازن ، و 55 عمال نظافة براتب يصل إلى 3500 جنيه ، و 2 عمال مخازن ، و 2 مندوب تسليم ، و 50 مندوب مبيعات ، و 50 سائق تجزئة ، و 50 عمال مؤهل متوسط ، و 4 مراقب جودة ، و 50 فنى جودة ، و 100 عامل ماكينة ، و 103 عامل تعبئة ، و150 عامل مكوي وفرز وتشطيب ، و 100 عامل غسيل ، و 7 مهندسين تنفيذ ، و 4 مهندس معمل ، و 4 مهندس مساحة ، و 5 مهندس جودة ، و 4 محاسبين موقع ، و 4 إداري موقع ، و 15 مساح ، و 10 أخصائي سلامة وصحة مهنية ، و 4 مندوب مشتريات ، و 6 مساعد فني ، و 19 فنى معمل وميكانيكا ، و 12 مشرف تنفيذ وأسفلت ، و 10 شواك وكراك ، و 8 حداد وكهربائي ، و 25 سائق معدات ، و 5 أخصائي سكن ، و 5 كهربائي سيارات ، و 3 عمال بوفيه ، وممثلة خدمة عملاء، ومندوب تسويق، ومراقب عام، و2 كاتب حسابات ، و51 عاملا من ذوى الهمم لاستيفاء نسبة 5 % .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 10 مهندسين انتاج ، و 5 مهندس صيانة ، و 10 مهندس جودة ، و 13 محاسب ، و 17 مندوب مبيعات ،و 10 مسئول تحصيل ، و 6 مسئول شئون إدارية ، و 5 مسئول نظم معلومات ، و 30 وسيط تأمينى ،و 300 عامل ماكينة خياطة، و100 عامل تعبئة وتغليف، و100 عامل تشطيب ، و 100 عامل فرش وطباعة ، و 18 عمال جودة ، و 19 امين مخازن ، و 484 عمال انتاج ، و 2 فني ميكانيكا ، و 40 سائق كلارك ، و 76 عمال مخازن ، و 40 عمال خدمات، و 17 مراقب جودة، و 50 مساعد مشغل ، و26 فنى لحام ، و 30 فنى تشكيل معادن، و 3 أخصائي مشتريات ، و70 فنى صيانة ميكانيكية ، و 30 فنى تبريد وتكييف ، و 15 فرد امن ، و 24 عاملا عاديا .

وفى الإسكندرية يوجد 30 عمال إنتاج نظام ورديات، و4 كيميائي، و محاسب تكاليف ، و مدير HR ، و 5 عمال مخازن ، و 130 ضابط أمن .

كما تم توفير فرص عمل بالسويس وبورسعيد والقليوبية ، تمثلت في 85 عمال انتاج ، و 2 فنى طباعة ، و15 عمال نظافة ، و 10 خياط ، و 25 عامل فرز ، و 70 عمال تعبئة.

وفي الجيزة والفيوم يوجد 120 فرد أمن ، و 400 عامل إنتاج ، و 50 مراقب جودة ، و 2 كاشير ، و 4 ويتر ، و 4 عمال استيوارد ، و 12 شيف .

كما تم توفير فرص عمل بدمياط شملت : مهندس ميكانيكا ، و 7 محاسبين، و 5 مهندسين تخصصات مختلفة، ومسئول سلامة وصحة مهنية، و 2 مدخل بيانات ، و 2 فرد امن ، و امين مخازن ، و 5 عمال خدمات ، و2 عمال مخزن ، و 6 عمال تعبئة ، وتقدم الأوراق بمكتب التشغيل بدمياط الجديدة .

وهناك عدد من الوظائف في الإسماعيلية تضمنت : 9 مهندس زراعي ، و 61 عمال انتاج ، و 7 موظف إداري ، و 10 مشرف جودة ، و 40 عامل ماكينات ومكواة ، و 3 فرد أمن ، و 5 عمال مخازن ، و 4 عمال من ذوى القدرات لاستيفاء نسبة 5 % .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالبحيرة مجموعة من فرص العمل شملت : 260 فرد أمن وحراسة ، و ومسئول استلامات ، و15 عمال تعبئة ، و 15 سائق ، و 15 مكوجي ، و 5 محضر طلبات ، و 8 مراقبين جودة ، و 60 عامل سنجر اورليه وأوفر ، و20 عامل تفصيل وحياكة ، و20 عامل فنى .

وفي المنوفية يوجد 860 فرصة عمل متاحة ، منها : 300 عامل ماكينة ، و 100 مساعد ، و 150 مراقب جودة ، و 100 عامل مكواة ، و 15 عامل تعبئة وتغليف ، و15 عامل قص ، و 180 أخصائي خدمات مالية فردي وجماعي .

ووفرت مديرية القوى العاملة بالدقهلية فرص عمل شملت : 7 سائق درجة أولى ، و 14 مسئول ائتمان ، و 5 مندوب تسويق ، و 3 فنى ميكانيكا نقل ثقيل ، و 2 فني ميكانيكا هواء ، ومساعد طباخ ، و فنى رخام ، و 4 عمال تحميل ، وفرد أمن ، و6 عمال إنتاج .

أما الغربية فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : 100 مشرف أمن ، و 360 فرد أمن براتب يبدأ من 2400 جنيه ، و 10 عمال نظافة ، و 3 عمال مخازن ، و 11 عمال انتاج ، و 10 مسئول تأميني .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالمنيا مجموعة من فرص العمل شملت : 3 محاسب ضرائب ، و 2 شئون أفراد ، و 2 فنى مراقبة كاميرات ، و بائع تليفونات ، و 3 فني كهرباء ، و 15 عمال تعبئة ، و 2 أمن بوابة ، و 2 امن صناعي ، و 2 عمال مخازن .

أما أسيوط فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : 5 منسقة ، و 6 معاون تمريض، و 20 أخصائي إئتمان، و 2 معلمة ، و 2 مشرفة، و 2 داده ، و عامل بيع مواد غذائية ، وعامل معمل رسالة ، وعامل ورشة لحام كهرباء ، و 6 عمال خدمات معاونة ، وشيف شواية ، و 2 مسئول صالة .

وفي الأقصر وقنا والوادي الجديد وشمال سيناء يوجد 2 مدير فرع ، و5 عمال مناطق عامة ، و3 عمال استيوارد ، و 3 مضيف ، ومحاسب ، ومحصل ، وعامل نظافة ، و 2 عجان وفران ، شئون عاملين ، وشئون طلاب ، و 3 فرد أمن ، وعامل زراعي .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بسوهاج مجموعة من فرص العمل شملت : 15 مندوب مبيعات ، و 2 امين مخازن ، و 5 عمال إنتاج ، و 3 عمال مخازن ، و 2 فرد أمن ، و 2 عمال نظافة ، و 80 وسيط تأمين .

كما تم توفير فرص عمل بجنوب سيناء وهى : 11 منقذ شاطئ وحمام سباحة بكالوريوس تربية رياضية ، و 25 مضيف ، و 13 عامل إشراف ، و 7 طباخ ، و 33 عامل تجهيز وتحضير ، و 4 عمال شاطئ ، و 3 مشرف معدات ، و 2 فنى تبريد وتكييف ، و فنى غلايات ، و مشرف تيار خفيف ، و 10 عمال مناطق عامة، وموظف استقبال، و 6 عمال سكن عاملين ، و 2 مشرف أدوار ، و 2 كابتن ، و 2 سفرجي ، و 2 مساعد سفرجي ، و 12 عمال نظافة ، و 4 سرفيس ، و 19 مشرف غرف ، وعامل مكواة ، و 6 مساعد مضيف ، و 11 مراقب أمن ، و صراف مراكز ، و 2 عمال مخازن ، و 5 عمال زراعة، وترزي، و 6 عمال استيوارد ، وسباك، ونجار، و 4 مدرسين كيمياء وفيزياء ورياضيات ولغة انجليزية براتب 5000 جنيه .