تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. القوات المسلحة تحقق حلم بسملة وتستقل طائرة عسكرية

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية قادرون باختلاف، قامت القوات المسلحة باصطحاب مجموعة منهم، وقامت بسملة بركوب طائرة عسكرية، وذلك بعدما طلبت من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برغبتها بقيادة طائرة أثناء الاحتفالية.

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