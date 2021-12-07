مليون دولار من فيفا لمنتخب مصر قبل لقاء الجزائر

ضمن اتحاد الكرة الحصول على مبلغ مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل مواجهة الجزائر في التاسعة مساء اليوم، بختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

وتنص لوائح البطولة على حصول المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية على مليون دولار، بينما تحصل المنتخبات التي تغادر الدور الأول على 750 ألف دولار، وكان منتخبنا الوطني ضمن التأهل بعد فوزه في أول مباراتين على لبنان والسودان بهدف و5 دون رد على الترتيب.

وفي حالة مواصلة مشوار الفراعنة نحو اللقب سيترتفع الجوائز المالية، حيث يحصل البطل على 5 ملايين دولار والوصيف على 3 ملايين دولار بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار، ويصل إجمالي جوائز البطولة المالية إلى 25 مليون دولار للمنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة.

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجزائر بعد تغيير طريقة اللعب هو، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأحمد حجازى ومحمود الونش وأحمد فتوح فى الدفاع، وفى الوسط عمرو السولية وحمدى فتحى وأيمن أشرف "أو مهند لاشين"، ومثلث هجومى أمامى يضم الثلاثى محمد شريف ومصطفى فتحى ومروان حمدى وإن كان هناك اتجاه بالدفع بحسين فيصل من البداية ولكن لم يتم حسم هذا الأمر.

يتساوى منتخبا مصر والجزائر في عدد النقاط ( 6 لكل منهما ) من الفوز على منتخبي لبنان والسودان، كما يتساويان في عدد الأهداف المحرزة وفارق الأهداف ( 6 أهداف نظيفة)، كما يتساويان في بند اللعب النظيف الذي تلجأ إليه اللائحة في هذه الحالة حيث يخصم من كل فريق 3 نقاط لحصول مصر على 3 انذارات والجزائر على طرد غير مباشر نتيجة انذارين للاعب واحد في مباراة.

حال استمرار التعادل بينهما خلال لقائهما معا ضمن الجولة الثالثة في النقاط والأهداف واللعب النظيف سيتحدد متصدر المجموعة الرابعة بالقرعة.

يدخل منتخب مصر بقيادة كيروش مباراة اليوم أمام الجزائر، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على السودان بخماسية نظيفة، وطالب الخواجة لاعبى المنتخب عدم الإفراط فى الفرحة ونسيان المباراة تماما، والتركيز فى مباراة الجزائر بهدف تحقيق الفوز والتأهل كأول للمجموعة لتأكيد أفضلية مصر وجدارتها بالتأهل كأول للمجموعة الرابعة.

كما يسعى منتخب مصر للفوز على الجزائر وحصد قمة المجموعة لتفادى مواجهة منتخب المغرب فى الدور التالى ببطولة كأس العرب.