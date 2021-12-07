/664790/الاتحاد-يعقد-ثالث-دوراته-التدريبية-لتأهيل-الأعضاء-على-إتمام-البيانات-الشهرية-والدفع-غير-النقدي-بمحافظة-المنيا

نظم أمس، الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا دورة تدريبية للأعضاء من الجمعيات الأهلية فئة “ج”، بهدف تأهيلهم على إدخال وإقرار البيانات الشهرية الخاصة بخدمة الاستعلام الائتماني عن العملاء والدفع غير النقدي.

دوت الخليج الاتحاد يعقد ثالث دوراته التدريبية لتأهيل الأعضاء على إتمام البيانات الشهرية والدفع غير النقدي بمحافظة المنيا وحاضرت الأستاذة ماجدة سلامة، مدير نظم المعلومات بالاتحاد وألقت الضوء على تعريف الحاضرين بكيفية إتمام وإقرار البيانات الشهرية عن عملائها، فيما قام الأستاذ محمد حمدي، محاسب الاتحاد، بتوضيح أهمية وسبل الدفع الإلكتروني وتعزز الدورة التدريبية من تمكين كافة اللاعبين بالصناعة من التعرف على التاريخ الائتماني للعميل ومن ثم يحسن من كفاءة صناعة التمويل متناهي الصغر ككل. يأتي ذلك في إطار تبني الاتحاد خطة متكاملة لمساندة جهات التمويل متناهي الصغر وتوفير الدعم الكامل لكيانات التمويل متناهي الصغر خاصةً من الفئة “ج”.

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