رحلة جوية لـ «قادرون بإختلاف» تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى«صور وفيديو»

/664792/رحلة-جوية-لـ-قادرون-بإختلاف-تنفيذا-لتوجيهات-الرئيس-السيسىصور-وفيديو

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم تنفيذ زيارة لعدد من أبناء القادرون بإختلاف إلى قاعدة ألماظة الجوية وعمل رحلة جوية لهم للمناطق السياحية والأثرية بنطاق القاهرة الكبرى وكذا زيارة متحف القوات الجوية.

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