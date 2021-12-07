/664791/هشام-الجاهل-منتدى-شباب-العالم-يعكس-تفوق-مصر-بالقوة-الناعمة-لخلق-جيل-صانع-للقرار

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن حرص القيادة السياسية على إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المقرر انعقاده خلال الفترة من 10حتى 13يناير 2022 في شرم الشيخ، يعطى رسالة هامة للعالم حول عن استمرار مصر فى دورها الرائد فى دعم الشباب، لاسيما أنه أحد أهم أدوات القوة الناعمة، التى تخلق جيل قادر على صنع القرار وكوادر شبابية تقود مستقبل الوطن.

هشام الجاهل: القيادة السياسية تتيح للشباب الفرصة للتعبير عن أرائهم

وأشار عضو مجلس النواب، فى بيان صادر له، إلى دور القيادة السياسية فى دعم النسخ السابقة لمنتدى شباب العالم التى انطلقت لأول مرة فى نوفمبر عام 2017، لتكون المنصة الأولى التى تتيح للشباب الفرصة فى التعبير عن أرائهم دون قيود، بجانب تمكينهم من المشاركة فى كافة المجالات، من خلال عقد مناقشات مشتركة وإشراكهم فى وضع خطة لمواجهة القضايا والملفات الهامة على الساحة الدولية.

يأتى ذلك فى ظل تقدم ترتيب مصر بنحو أربعة مراكز، طبقًا للمؤشر العالمى للقوة الناعمة 2021، بعد أن أُدرجت مصر في الفئة الأولى، محرزة 38.3 نقطة لتصبح مصر في المركز الـ 34 من بين 100 دولة، مقارنة بالمركز 38 بين 60 دولة عام 2020.