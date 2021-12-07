/664793/فيروس-كورونا-يضرب-صفوف-توتنهام-الإنجليزي-تفاصيل

يبدو أن الأوضاع داخل نادي توتنهام الإنجليزي تزداد صعوبة، وذلك بعد إعلان تفشي فيروس كورونا داخل الفريق مؤخرا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية صباح اليوم، أن فيروس كورونا توغل داخل مقر نادي توتنهام، وأصبح الفريق غير قادر على لعب مباريات كرة القدم حاليا بسبب إصابة العديد من اللاعبين والجهاز الفني.

وتابعت التقارير أنه تم الوصول لإصابة 6 لاعبين بالفريق الأول بنادي توتنهام، بجانب 2 من الجهاز الفني للفريق.

وقد يضر نادي توتنهام لطلب تأجيل مباراة برايتون القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي بسبب إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا مؤخرا.

يورجن كلوب يتحدث عن تجديد تعاقد محمد صلاح: لن يحدث بسهولة والأسباب معروفة

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن تجديد تعاقد محمد صلاح لن يحدث بسهولة شديدة كما يتوقع البعض.

وأضاف خلال تصريحات قبل المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا "الجميع يعرف أن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول لا يمكن أن يحسم خلال جلسة واحدة".

توتنهام الإنجليزي

وتابع "يمكننا تناول القهوة ودراسة كل شئ خاص بتجديد عقد محمد صلاح، ثم الوصول لحل يرضي جميع الأطراف".

وواصل "محمد صلاح بخير وأنا بخير، وأمر التجديد يحتاج إلى وقت فقط ليس إلا، ولا داعي إلى القلق بشأن تجديد التعاقد الدولي المصري".

واختتم "بخصوص مشاركة محمد صلاح أمام ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، هذا الأمر غير محسوم لأننا نريد الحفاظ على جميع اللاعبين لأننا لدينا 5 مباريات خلال 15 يوماً وهذا أمر صعب للغاية، وصلاح يتفهم هذا الأمر".