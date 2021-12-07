محمود عصام يستنكر استمرار مدير صحة الإسكندرية في عمله:«انتهى زمن السكوت عن الحق»

/664794/محمود-عصام-يستنكر-استمرار مدير-صحة-الإسكندرية-في-عملهانتهى-زمن-السكوت-عن-الحق

استنكر النائب محمود عصام موسي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استمرار مدير مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية؛ في عملة حتى هذه اللحظة بالرغم من تورطه في الكثير من القضايا الخاصة بالفساد والمخالفات المالية والإدارية وإهدار المال العام للدولة.

محمود موسي لمدير مديرية الصحة بالإسكندرية: انتهي زمن السكوت عن الحق

وأكد موسي خلال البيان الصادر له، أنه انتهي زمن السكوت عن الحق، وابتزاز من لديهم سلطة للمواطنين واختلاس أموالهم، وحان الآن وقت المحاسبة والعقاب وفقًا للقانون، ونظرًا لارتكاب مدير مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية الكثير من المخالفات المهنية وتورطه في الفساد العلني، فأنه لابد أن يتم معاقبته ومسألته وفقًا للقانون، حتي يصبح عبره لغيره.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه منذ أن تولى فخامة الرئيس السيسي حكم البلاد، وتقوم الدولة بتطهير كافة المؤسسات من حتيان الفساد، حيث أن المسار الذي تنتهجه الدولة في هذا الشأن يعد إحدى ركائز الحكم الرشيد، منذ بدء مسيرة التنمية، من أجل مستقبل أفضل للمصريين، ولذلك فأنه حان الان الوقت لتطهير مديرية الصحة بالإسكندرية من الفساد واقتلاعه من جذوه.

وطالب البرلماني، بإقالة مدير مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، وتوجيه أقصي عقوبة له، لكي يصبح عبره لغيره، من يستخدمون المناصب في إساءة الدولة والمواطنين.