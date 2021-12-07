/664797/كل-سنة-وأنتي-الفرح-نبيلة-عبيد-تهنئ-شريهان-بمناسبة-عيد-ميلادها

احتفلت النجمة المصرية شيريهان ،أمس الإثنين، الموافق 6 ديسمبر بذكرى ميلادها ال 57، والتي حققت على مدارهم نجومية كبيرة اكتسبتها من خلال عدة أعمال قدمتها خلال مسيرتها الفنية، ما جعلها تحتل مساحة كبيرة لدى قلوب محبيها، ممن اعتبروها أيقونة.

دوت الخليج يرصد احتفال النجمة القديرة وسيدة مصر الأولى نبيلة عبيد بعيد ميلاد الفنانة شيريهان.

نبيلة عبيدة تنهئ شريهات بمناسبة عيد ميلادها

وحرصت سيدة مصر الأولى نبيلة عبيدة على تهنئتها بمناسبة عيد ميلادها، فنشرت لها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنتي الفرح.. كل عام وأنتي بخير".

الجمهور يهنئ شريهان بمناسبة عيد ميلادها

وهنأ عدد كبير من جمهور الفنانة شريهان من مختلف دول العالم بعيد ميلادها عن طريق عدد من الرسائل الصوتية عبر تويتر .

علقت شريهان علي الرسائل الصوتية قائلة:"هذه الرسالة الحقيقة أعظم وأغلى هدية ممكن يتمناها إنسان .. مش عارفة إيه اللي ممكن أكتبه أو أقوله وأقدمه لكم وممكن يساوي ما تقدموا أنتم لي من حب وإحترام وتقدير ومشاعر جميلة غالية صادقة؟!!.. مابقتش لاقيه أي كلام ممكن يشكركم أو يعبر عن مالكم في قلبي.. اطلبوا مني أي شيء وأنا سأفعل. "

مسيرة شريهان الفنية

بدأت شريهان حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار وقدمت بعدهما العديد من الأفلام المهمة مثل "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح".

ورغم قلة المسرحيات التي قدمتها شريهان، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفنى، وهى: "المهزوز، إنت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على"

وكانت من أهم مناطق تميز شريهان في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتى لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها، "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة".