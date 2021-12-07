/664805/مران-الأهلي-45-دقيقة-تدريبات-بدنية-ومحاضرة-لموسيماني

أدوا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تدريبات بدنية في الجيم قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة في الجيم لمدة ٤٠ دقيقة وذلك في إطار برنامج إعداد اللاعبين بعد الراحة التي عادوا منها أمس.

وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات بدنية وفنية قوية للحراس قبل انطلاق التدريبات الجماعية. وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد قام بتصعيد حارسي مرمى الشباب؛ محمد أشرف كوتو مواليد٢٠٠١، ومصطفى مخلوف مواليد ٢٠٠٣.

وخاض ثنائي الشباب مع علي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات بدنية وفنية بالكرة بشكل مكثف لمدة نصف ساعة قبل انطلاق المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

6:30 مساء .. السبت 5 فبراير - الأهلي x مونتيري

6:30 مساء .. الثلاثاء 8 فبراير - بالميراس x الفائز من «الأهلي ومونتيري»

الأهلي يتوج بالعاشرة

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليُصبح بذلك أحد أكثر الفرق مشاركةً في المونديال في تاريخه.

وحسمت المقاعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تحتضنها الأراضي العربية، بالإمارات بمدينة الرياض، والتي تنطلق في مارس المقبل.

ويواجه الفائزمن مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء القبل النهائي، للبطولة، ويواجه فيه الفائز من تشيلسي والمباراة الإفتتاحية، في المباراة النهائية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2021 الإمارات، في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

وجاءت القرعة صعبة أمام النادي الأهلي من أجل الوصول للمباراة النهائية، وسيواجه مونتيري المكسيكي في مباراة الدور الأول، وفي حال تحقيق الفوز، سيكرر المواجهة أمام بالميراس البرازيلي حامل لقب بطولة أمريكا الجنوبية.