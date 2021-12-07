حمو بيكا متجاهلًا قرار إيقافه عن الغناء: «شغال ومكمل عادي»

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تحدى مؤدي المهرجانات حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا على استمرار عمله رغم قرار إيقافه الذي صُدر مؤخرًا له إلى جانب عدد من مطربي المهرجانات.

دوت الخليج يرصد تحدي مؤدي المهرجانات حمو بيكا لنقابة المهن الموسيقية.

لقاء حمو بيكا مع برنامج «ET بالعربي»

وقال بيكا خلال لقائه مع برنامج «ET بالعربي»: "بقالي خمس سنين بيطلع قرارات بإيقافي مش مهم واتعودت خلاص، وأنا مستمر في عملي بشكل طبيعي".

نقابة المهن الموسيقية تمنع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، أعلنت مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية تم منعهم من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقابة.

قائمة أسماء مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

وأوضح الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أسباب منع النقابة 19 مطربًا من الغناء على رأسهم حسن شاكوش، حمو بيكا وحسن أبو الروس.

هاني شاكر في مداخلة مداخلة هاتفية مع أحمد موسى

قال هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: "هذا القرار مأخوذ من أكثر من شهرين، وجد عليه بعض أسماء دخلت الامتحان الأخير أمام لجنة أصوات واختبار محترمة من خارج النقابة، وفي أصوات نجحت وأصوات سقطت".

وتابع: "الفترة الماضية كان في تنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة من النقابة ومجلس الإدارة للحفاظ على الذوق العام والهوية الغنائية المصرية.. كان معانا لقاء مع السيد أركان حرب ياسر الإسريجي مدير إدارة الشؤون المعنوية، ومع سيادة اللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، وطلبنا إن ولادنا الأعضاء العاملين اللي معاهم تصاريح هم اللي يشتغلوا، وأي حد ليس معه ما يفيد إنه منتمي للنقابة لا يدخل الأماكن دي ويشتغل".