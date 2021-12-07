طبيب الأهلي يطمئن على إصابة «أفشة».. تفاصيل

اجري أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتصالا هاتفيا بطبيب المنتخب الوطني للاطمئنان على محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبو عبلة إن اللاعب اشتكى من شد في العضلة الأمامية ويخضع لبرنامج علاجي وتدريبات استشفائية وسوف يخضع لفحص طبي بعد ٤٨ ساعة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني أمس الاثنين غياب محمد مجدي أفشة عن مباراة الجزائر اليوم بسبب الإصابة. وأوضح أبو عبلة أن مشاركة محمد مجدي أفشة في المباريات المقبلة سيتم حسمها عقب الاختبار الطبي الذي يخضع له بعد ٤٨ ساعة.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

6:30 مساء .. السبت 5 فبراير - الأهلي x مونتيري

6:30 مساء .. الثلاثاء 8 فبراير - بالميراس x الفائز من «الأهلي ومونتيري»

الأهلي يتوج بالعاشرة

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليُصبح بذلك أحد أكثر الفرق مشاركةً في المونديال في تاريخه.

وحسمت المقاعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تحتضنها الأراضي العربية، بالإمارات بمدينة الرياض، والتي تنطلق في مارس المقبل.

ويواجه الفائزمن مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء القبل النهائي، للبطولة، ويواجه فيه الفائز من تشيلسي والمباراة الإفتتاحية، في المباراة النهائية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2021 الإمارات، في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

وجاءت القرعة صعبة أمام النادي الأهلي من أجل الوصول للمباراة النهائية، وسيواجه مونتيري المكسيكي في مباراة الدور الأول، وفي حال تحقيق الفوز، سيكرر المواجهة أمام بالميراس البرازيلي حامل لقب بطولة أمريكا الجنوبية.