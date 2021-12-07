/664812/خاص-اجتماع-عاجل-بين-الفيفا-والكاف-من-أجل-الأهلي-بسبب-كأس-العالم-للأندية

خاطب النادي الأهلي خلال الأيام الماضية الاتحاد الدولي لكرة القدم والأفريقي من أجل تعديل مواعيد بطولة كأس العالم للأندية وكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن هناك اجتماع مجمع بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والافريقي لكرة القدم خلال الأيام القادمة، وذلك من أجل الحديث في طلب النادي الأهلي بشأن تعديل المواعيد الخاصة بكأس العالم للأندية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أبلغ الكاف بضرورة النظر في طلب النادي الأهلي، وتعديل موعد بداية بطولة أمم أفريقيا من أجل إتاحة الفرصة للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

وسيتم مناقشة خلال الاجتماع المقبل ضرورة تعديل المواعيد الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لأن الفيفا أعلن أن المواعيد النهائية لكأس العالم للأندية نهائية ولن يتم تغييرها.

عبد الحفيظ: الأهلي يواجه الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري في السوبر الإفريقي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأهلي يواجه الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

وأكد مدير الكرة أن الأهلي تلقى إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالموعد الجديد لمباراة السوبر، التي بدأ الفريق الاستعداد لها اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة السوبر بصفته بطل إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

كأس العالم للأندية

وعلم موقع دوت الخليج أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرر إقامة مباراة السوبر بين الأهلي والرجاء يوم 22 ديسمبر بقطر بين الأهلي والرجاء المغربي كموعد نهائي لإقامة المباراة.

وسيكون هناك إستثناء لفتح القائمة للفريقيين من أجل إضافة العناصر الجديدة والصفقات، ومن أهمهم بيرسي تاو وميكسيوني.

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه استمع لحوار الرئيس السيسي اليوم مع السباح أحمد طارق، خلال المؤتمر الداعم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "تواصلت مع الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي بعد حوار الرئيس السيسي مع السباح أحمد، وأخبرتهم بضرورة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الأمر".