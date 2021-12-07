نيللي كريم عن تقديمها للفوازير: «النقاد شتموني ومبقاش فيا حتة سليمة»

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تحدثت النجمة المتألقة نيللي كريم عن رأي النقاد في تجربتها بتقديم الفوازير ببداية مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها تلقت سب وانتقادات لازعة منهم.

دوت الخليج يرصد رأي النقاد في تجربة الفنانة نيللي كريم بتقديم الفوازير.

نيللي كريم تكشف رأي النقاد في تقديمها للفوازير

وقالت نيللي كريم خلال لقائها مع برنامج Scoop with Raya، والذي تقدمه الإعلامية ريا أبي راشد: أنا دخلت التمثيل بالصدفة، وكنت هعمل فوازير مش همثل، وبالفعل تم اختياري لتقديم الفوازير، لإني كنت بعمل في الأوبرا حفلات رقص، ولكن لما جينا نبدأ اكتشفت إن الموضوع كارثة، لإني لازم أكون بعرف أغني وأرقص ويكون دمي خفيف.

وتابعت نيللي كريم: أول حاجة عملتها كل النقاد شتموني ومبقاش في حتة سليمة فيا، والوحيدة اللي كانت شايفاني كويسة هي سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

نيللي كريم تنتظر عرض مسلسل «الجسر»

تستعد منصة netflix الإلكترونية، لعرض مسلسل جديد بعنوان «الجسر» والذي يخوض بطولته الفنانة المتألقة نيللي كريم، بجانب الفنان عمرو سعد لأول مرة.

ويعرض مسلسل «الجسر» على المنصة في نهاية ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه فى 6 حلقات فقط، تقدم نيللى فيه دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

إبراهيم عيسى مؤلفًا لمسلسل نيللي كريم رمضان 2022

هذا وأعلنت شركة العدل جروب عن مشاركة الإعلامي إبراهيم عيسى لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية كمؤلف في مسلسل نيللي كريم الجديد والذي يحمل اسم “النجمة”.

مسلسل نيللي كريم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل ومن المقرر أن تخوض نيللي كريم من خلاله المارثون الرمضاني القادم 2022، وفقا لما أعلنته الشركة المنتجة.

أخر أعمال نيللي كريم قبل زواجها

وتعتبر آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، هو مسلسل ضد الكسر، الذي عُرض في رمضان 2021، وكانت قد تعاونت فيه مع شركة العدل جروب أيضًا، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وشارك في بطولته كثير من نجوم الفن، منهم الفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد.