نهر النيل ليلا من المحطة الفضائية الدولية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأظهر الفيديو الملتقط من خلال المحطة الفضائية الدولية، نهر النيل وكأنه كتلة من الذهب بفضل حجم الإنارة التى تشهدها الدلتا ووادى النيل. يذكر أن المحطة الفضائية الدولية، بثت مؤخرا أيضَا فيديو لنهر النيل خلال النهار، ونشرته الصفحة الرسمية للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

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