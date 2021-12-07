رئيس الجمعية الوطنية الصربية يشيد بالطفرة التنموية التى تشهدها مصر

جدة - نرمين السيد - التقى سفير مصر لدى صربيا عمرو الجويلى رئيس الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان) "إيفيتسا داتشيتش"، لبحث مجالات التعاون المختلفة بين البلدين، وعلى رأسها التعاون البرلمانى والتشريعى.





وأشار "الجويلى" إلى أن اللقاء تناول الزيارة المرتقبة لرئيس البرلمان الصربى إلى مصر خلال الشهر الجارى، وتطلع الجانبين إلى تفعيل مذكرة التفاهم وتوثيق التعاون بين مجموعتى الصداقة البرلمانية بالبلدين، فضلاً عن مواصلة التنسيق فى إطار اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى.

وتطرق سفير مصر لدى صربيا إلى أبرز مبادرات دفع جهود التنمية على الصعيد الوطنى، لا سيما مبادرة حياة كريمة لتحسين البنية التحتية فى المناطق الريفية فى مصر، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها سواء على مستوى البنية التحتية أو التطوير العمرانى فى المدن الجديدة داعياً رئيس الجمعية الوطنية الصربية لزيارة ما يتيسر من تلك المدن للتعرف على الفرص الاقتصادية المتاحة للشركات الصربية.

كما نوه إلى جهود مصر فى مجال مكافحة الإرهاب والإسهام فى الاستقرار الإقليمى.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الصربية على الأولوية التى توليها صربيا للعلاقات مع مصر والاهتمام بتعزيز العلاقات البرلمانية، مثنياً على الطفرة التنموية التى تشهدها مصر والتى تمثل فرصة للتعاون المستقبلى بين البلدين خاصة فى مجالات التعليم والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات.

كما عبّر عن تطلعه للمشاركة فى اجتماعات المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد GOPAC خلال الفترة 13-17 ديسمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.