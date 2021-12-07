الأمم المتحدة تعتمد قرار إعادة واسترداد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها

جدة - نرمين السيد - اعتمدت الجمعية العامة بالأمم المتحدة بنيويورك، بالتوافق، القرار الخاص بإعادة واسترداد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية، وهو القرار الذى تقدمه اليونان كل ثلاثة أعوام بدعم رئيسى من مصر بهدف تعزيز التعاون الدولى من أجل إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية.





وصرح المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك السفير أسامة عبد الخالق، بأن مصر حرصت على تقديم الرعاية للقرار منذ مرحلة مبكرة، كما شاركت بفاعلية فى المشاورات حوله من أجل تحقيق الشمولية فى الاستجابة الدولية للاتجار فى الممتلكات الثقافية من خلال تجريم الاتجار فيها عن طريق تعزيز الإطار القانونى الدولى الخاص بمكافحة تلك الجرائم. وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، أن دعم مصر القوى للقرار يعد استكمالاً للجهود المصرية الدولية المتعددة والرامية إلى إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية، وأهمها كان اعتماد المجلس التنفيذى لليونسكو العام الماضى لقرار بعنوان "أولوية إفريقيا" حول استعادة إفريقيا لممتلكاتها الثقافية المسروقة بناءً على إسهام مصرى بارز فى صياغة القرار.

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