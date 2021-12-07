التعليم العالي : تعاون مصري إماراتي مشترك في مجال التعليم العالي

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول نتائج اللقاء مع وفد ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بحضور د.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود.عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات بالقاهرة.

وتناول اللقاء مناقشة بنود البرنامج التنفيذي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي المصرية والتربية والتعليم الإماراتية؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي من خلال: دعم التبادل الطلابي ببرامج المرحلة الجامعية الأولي، وبروتوكول للتعاون في مجال تنظيم دراسة الطلاب الإماراتيين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي المصرية، والمقرر توقيعهما على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال اللقاء، أشاد الوفد الإماراتى بالعلاقات المصرية الإماراتية في شتى المجالات لاسيما في مجالى التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا المجهودات التي تبذلها القيادة السياسية المصرية خلال الفترة الأخيرة لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدًا بالدور الذي تلعبه وزارة التعليم العالي المصرية في تذليل أية معوقات تواجه طلاب دولة الإمارات أثناء دراستهم بالجامعات المصرية.

وفي ختام اللقاء، قدم الوفد الإماراتي درع وزارة التربية والتعليم الإماراتية للجانب المصري، معربًا عن تطلعه لزيارة المعالم المصرية، وعلى رأسها:طريق الكباش بالأقصر، ومتحف الحضارات، والمتحف المصري الكبير.

حضر اللقاء، د.هاجر سيف النصر رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، والسيد/ سيف المزروعي مستشار وزير التربية والتعليم الإماراتي.