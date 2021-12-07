ولي العهد الكويتي يتسلم أوراق اعتماد سفير مصر لدى بلاده وعدد من...

تسلم ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى بلاده أسامة عبد المنعم حسين شلتوت. القوات المسلحة تفتتح فندقين بالأقصر وأسيوط بعد انتهاء أعمال التطوير وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية، أنه تسلم أيضا أوراق اعتماد كل من السفير الفرنسي كلير لوفليشر، وسفير دولة جيبوتي عبد القادر حسين عمر، وسفير دولة غانا الحاج أبو بكر صادق عبد الله؛ كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

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