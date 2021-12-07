وزير التنمية المحلية يتابع مع رئيس اتحاد المدن والمحافظات بالكاميرون نتائج زيارة...

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع رئيس اتحاد المدن والمحافظات المحلية بالكاميرون السيد/ أوجستين تامبا والسيدة / كارول السكرتيرة التنفيذية للاتحاد وعدد من المحافظين الكاميرونيين وذلك بحضور السفير مدحت المليجي سفير مصر لدى الكاميرون و عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية المشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي للتنمية والاستثمار الذى يعقد بالعاصمة ياوندى.

وفى بداية اللقاء أشاد وزير التنمية المحلية بالمستوى المتميز للمنتدى الاقتصادي الدولى للتنمية وقدم الشكر للجانب الكاميرونى على حسن استقبال واستضافة الوفد المصرى الذى يضم قيادات لوزارة التنمية المحلية وسكرتير عام غرفة صناعة الأخشاب والأثاث والشركة القومية للأخشاب وعدد من رجال الأعمال العاملين في صناعة الأخشاب لإستكمال المباحثات بين الجانبين والتعرف على أرض الواقع على طبيعة إنتاج الأخشاب بالكاميرون والقواعد والقوانين المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير وصولاً لمرحلة التصنيع بما يدعم في النهاية الوصول إلى اتفاق تعاون مستدام ومتكامل في مجال استيراد الأخشاب وتصنيعها .

وجدد اللواء محمود شعراوى التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والكاميرون والتي تعود بجذورها لسنوات طويلة عبر التاريخ، لافتاً إلى توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتعزيز آفاق التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات بصورة عامة والكاميرون بصورة خاصة بما يعود بالنفع على شعوب وأبناء القارة .

و أكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية في كافة المجالات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين .

ومن جانبه أشاد السيد/ أوجستين تامبا رئيس اتحاد المجالس والمدن والمحافظات الكاميرون بالدور الذى يقوم به وزير التنمية المحلية في دعم الاتصالات الجارية بين الجانبين خلال الفترة الماضية للوصول إلى اتفاق تعاون مشترك في هذا المجال ، و أشار تامبا إلى وجود رغبة حقيقية وقوية لدى الجانب الكاميروني لتعزيز التعاون مع مصر وفتح سوق لتجارة الأثاث والأخشاب في القارة الأفريقية عبر الكاميرون والاستفادة من إتفاقية التجارة الحرة الأفريقية أو إضافة بعض مجالات التعاون الاقتصادي والاستثمارى الأخرى سواء الزراعى أو الإنتاج الحيوانى أو الغذائي إلخ .

كما أكد أوجستين تامبا أنه سيتم تقديم كل التسهيلات والتيسيرات والدعم المطلوب لاستكمال هذا التعاون لتحقيق الهدف في إقامة شراكة وتعاون بين البلدين في هذا المجال الهام ليكون بداية إنطلاقة وآفاق أرحب لمجالات أخرى في المستقبل القريب .

وقدم وزير التنمية المحلية الشكر للسفير مدحت كمال المليجي سفير مصر لدى الكاميرون على الجهود التي بذلها مع الوفد المصرى وتسهيل كافة الاتصالات اللازمة لعقد اجتماعات مع المسئوليين الكاميرونيين .

كما تقدم اللواء محمود شعراوى بالشكر لمحافظي المدن الكاميرونية وحرصهم علي التعاون مع الجانب المصرى، والدور الهام والفاعل للسيدة كارول السكرتير التنفيذي في تنسيق الزيارة .

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استكمال المشاورات بين الجانبين خلال شهر ديسمبر الجارى ووضع خريطة طريق ومذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في مجال الأخشاب أو بعض المجالات الاقتصادية الأخرى بعد دراسة كافة المقترحات والأفكار التي تم مناقشتها خلال زيارة الوفد المصرى للعاصمة ياوندى وزيارة الوفود الكاميرونية التي زارت القاهرة خلال الفترة الماضية والاجتماعات التي عقدت بين الجانبين ، حيث تتضمن خريطة الطريق تحديد مسار التحرك وتبادل الزيارات وتدريب الكوادر وإستيراد الأخشاب ودراسة إنشاء منطقة صناعية مصرية بالكاميرون متخصصة في مجال الأخشاب لتلبية احتياجات السوق المصرى والكاميرونى والسوق العربى والأفريقى واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين في هذا المجال خاصة في ظل وجود مدينة الأثاث في محافظة دمياط .