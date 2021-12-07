تنظيم دورة تعريفية لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لوحدات السكان ببعض...

فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقا لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الوحدة المركزية للسكان بالوزارة بتنظيم دورات تعريفية بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لوحدات السكان بمحافظات الإسماعيلية و الإسكندرية و الغربية ، وهى المحافظات التى تم انشاء وحدات للسكان بها مؤخراً ، وذلك للتعريف بالمشروع ، وعرض الهيكل التنظيمى اللازم لحوكمة ملف السكان ، وسبل التنسيق والشراكات مع الجهات المعنية ، وعرض الإجراءات التنفيذية للتنسيق والمتابعة وآليات التنفيذ.

وفى هذا الصدد ، نظمت وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ورشة العمل التعريفية لمشروع تسريع الاستجابه المحليه للقضية السكانية لوحدات السكان بالمحافظات المشار إليها بمركز التنمية المحلية بسقارة بحضور د. فاطمة الزهراء جيل مدير وحدة السكان بالوزارة، و الدكتور صلاح شحاته مساعد وزير التنمية المحلية للمعلومات و ممثلى وزارة الصحة والسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

و من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أن التصدى لمشكلة الزيادة السكانية يأتى على رأس أولويات عمل الوزارة و الوزارات والجهات المعنية بالدولة لمواجهة المشكلة السكانية ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية فى ٢٢ محافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الاوروبى بهدف السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الاقتصادي ، للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين ، وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية .

و أشار اللواء شعراوى إلى أن المشروع يهدف إلى إعداد كوادر محلية بالمحافظات قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلى من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم ، وتحديد الاحتياجات والمشكلات السكانية ، وإدراجها بخطة المحافظة السكانية مع إعداد تقارير دورية للسادة المحافظين عن متابعة الموقف السكاني ، ووضع آلية للمتابعة وإعداد التقارير على مستوى المحافظات ترتبط بلوحة المعلومات بطريقة مميكنة، و تطوير منصة لمشاركات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتعكس الأنشطة والتداخلات المخطط لها ، مع دعم الشراكات والافكار الابتكارية المقترحة للشباب للعمل على دمجهم في عملية اتخاذ القرار، بجانب تسريع الاستجابة مع الجهات المسئولة لمعالجة الفجوات التنموية و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المشكلات التى تعترض حل القضية السكانية.

و أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال كلمتها فى افتتاح الورشة أهداف الورشة التعريفية والتى تستمر على مدار يومين و أهمها التعرف على نظم المعلوماتية المتاحة بوزارة التنمية المحلية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، و دور وزارة التنمية المحلية فى تنفيذ المشروع، و انجازات و مؤشرات المشروع، و آليات التخطيط التنفيذ و المتابعة ، والهيكل المؤسسي لقوة العمل السكانى بالمحافظات.

و أشار الدكتور صلاح شحاته إلى استمرار الدعم لقوة العمل السكانية بالمحافظات من خلال برامج التدريب التى تم إدراجها بالخطة التدريبية للمحليات فى العام السابق لبناء قدرات المحليات فى التغلب على القضايا السكان بمجتمعاتهم المحلية من خلال التعامل مع الآليات العلمية والاعتماد على المؤشرات لبناء خطط مبنية على النتائج