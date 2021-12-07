الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لمهمة الامين العام الجديد لمنظمة التعاون...

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السيد حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إلى القاهرة، مؤكداً سيادته دعم مصر الكامل له في مهمته، أخذاً في الاعتبار حجم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي على مختلف المستويات، والتي تستوجب تعزيز التنسيق والتواصل تحت مظلة المنظمة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

من جانبه؛ أعرب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، حيث قام باطلاع سيادته على برامج وسير العمل بمنظمة التعاون الإسلامي للفترة المستقبلية، موضحاً حرصه على لقاء السيد الرئيس في بداية فترة توليه رئاسة المنظمة للاستماع إلى رؤية وتقديرات سيادته تجاه مجمل القضايا المطروحة في العالم الإسلامي، وكذلك سبل دفع وتعزيز العمل الإسلامي المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة، بما يساهم في حماية المصالح المشتركة ودفع التنمية في تلك الدول وتلبية طموحات شعوبها في تحقيق الازدهار والتقدم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد حسين طه عبر عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها مصر من أجل تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية ودعم دور المنظمة، مؤكداً التطلع لاستمرار الدور التاريخي الفاعل لمصر في ضوء أهميته ومحوريته وما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي وكون مصر أحد المؤسسين للمنظمة.

كما شهد اللقاء استعراض مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية، حيث أشاد أمين عام المنظمة بجهود مصر الرامية إلى التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة في ظل ما تشهده من اضطرابات وتحديات متزايدة، سواء في الشرق الأوسط أو القارة الافريقية، وعلى رأسها الخطر المتزايد للإرهاب الذي يسعى إلى هدم الدول وتفكيك مؤسساتها.

وفي هذا السياق؛ أعرب السيد الرئيس عن التطلع لتعزيز عمل المنظمة من خلال استثمار ما تمتلكه مصر من مؤسسات إسلامية عريقة تتحلى بالمصداقية على المستويين الإقليمي والدولي، بما من شأنه الإسهام في تقديم العالم الإسلامي للمجتمع الدولي وفق مباديء صحيح الدين، ودحض الافكار والأنماط السلبية التي تنشرها التنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية.