الرئيس السيسى يستقبل الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامى. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إلى القاهرة، مؤكداً دعم مصر الكامل له في مهمته، أخذاً فى الاعتبار حجم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي على مختلف المستويات، والتى تستوجب تعزيز التنسيق والتواصل تحت مظلة المنظمة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

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