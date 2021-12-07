مديريات الأمن تواصل استقبال أبطال ذوى الهمم لمشاركتهم الاحتفال بيومهم العالمي (صور)

قامت وزارة الداخلية بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة بتنظيم إحتفالية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة بمقار أندية الشرطة بمديريات أمن (الغربية – الشرقية – الإسكندرية – الأقصر – البحر الأحمر – السويس – الوادى الجديد – بنى سويف) وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم وتقديم فقرات ترفيهية لهم. كما تم إيفاد عدد من الضباط والضابطات لزيارة (مدارس الأطفال ذوى الإعاقة ) ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم. وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قبلهم ، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والإجتماعى.

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