/664782/ضبط-أمصال-وأدوية-غير-مصرح-بتداولهم-داخل-ثلاجة-مدرسة-فنية-بسوهاج

شنت مديرية أمن سوهاج اليوم، حملة تموينية على بعض المدارس بدائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، تحت اشراف اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج، وبقيادة العقيد رأفت رشوان مدير إدارة مباحث التموين بسوهاج، والمقدم محمد اللبيشي وكيل إدارة مباحث التموين ويرصد دوت الخليج التفاصيل. .

اسفرت الحملة عن ضبط 1308 من الأدوية والطعوم والامصال ومستلزمات طبية بدون تراخيص، محظور تداولها بثلاجة داخل أحدى المدارس الفنية بدائرة قسم طهطا، بحوزة مدرس يدعى" ا ع" 58 عام، رئيس قسم بالمدرسة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3303 ادارى قسم طهطا لسنة2021وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات بالواقعة.

امرت نيابة جرجا جنوب سوهاج اليوم بحبس ولى امر وأثنين من أبنائه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتجارهم فى المواد المخدرات بسوهاج بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز جرجا جنوب سوهاج يفيد بقيام عامل وأثنين من أبنائه فى الاتجار في المخدرة بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق برئاسة رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبين قيام كل من"ع م ع"50 عام، عامل وأبناءه كل من "م ع ا" 25 عام، عامل، و"م ع م" 23 عام، عامل، بالإتجار في المخدرة بدائرة المركز من ويتخذون منزلهم مسرحا للجريمة، والمناطق المجاورة والبيع والتربح من تجارة المواد المخدرة.

وأكد رئيس مباحث المركز أن الفيق تمكن من ضبط المتهمين وبحوزتهم 100 جرام شابو تقريبا، وو4500 جنية، وأثنان مقص حديدي، وميزان حساس، واعترفوا بالمضبوطات أثناء مواجهتهم، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبس جميعهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.

وتلقى منذ قليل اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارا من العميد وائل منصور، مأمور مركز طما يفيد وقوع حادث تصادم بطريق قرية الجباب ووجود مصابين وتم نقلهم الى المستشفى المركزي بطما.

إصابة عاملين بحادث تصادم بسوهاج

انتقل على الفور الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين وقوع تصادم بين تروسيكل وتوك توك، بطريق قرية الجباب غرب طما وإصابة كل من "عصمت ك م"21 عام، عامل، و"احمد ع ا"22 عام، عامل، نتيجة تصادم تروسيكل وتوك توك كانا يستقلانهما.

تم رفع اثار الحادث ونقل المصابين لمستشفى طما المركزي، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعه.