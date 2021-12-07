/664815/الوزراء-يوافق-على-اتفاقية-التعاون-الاقتصادى-والفنى-مع-الصين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021، والتي تقدم الحكومة الصينية بموجبها منحة لا ترد إلى الحكومة المصرية بمبلغ إجمالي قدره 400 مليون يوان صيني، بحيث تستخدم في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان.

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وأخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا ومتابعة توافر الأمصال و تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة، التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة، على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.

كما تابع المجلس أيضًا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.