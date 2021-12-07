/664817/الحكومة-تقر--العفو-عن-باقي-العقوبة-لبعض-المحكوم-عليهم-بمناسبة-عيد-الشرطة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2022.

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