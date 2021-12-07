/664821/الوزراء-يوافق-على-إسناد-300-ألف-وحدة-سكنية-إلى-شركة-التعمير-لخدمات-الصيانة

وافق مجلس الوزراء على إسناد عدد (300) ألف وحدة سكنية إلى "شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر" وذلك لاستكمال أعمال النظافة والصيانة لوحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات.

جاء لك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الذي ناقش من خلاله عددا من التقارير الوزارية بشأن المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات ومستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2022.

و وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021، والتي تقدم الحكومة الصينية بموجبها منحة لا ترد إلى الحكومة المصرية بمبلغ إجمالي قدره 400 مليون يوان صيني، بحيث تستخدم في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان.