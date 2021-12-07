/664822/بيج-رامي-الصعيد--أحلم-ببطولة-الجمهورية-وسيتحقق-بفضل-دعواتكم-ودعمكم-ليا

لاتزال محافظة قنا تحتفظ بالكثير من المواهب في شتي المجالات ومنها الرياضة ، والذين تفوقوا في هذا المجال ليكونوا ممثلين لمحافظة قنا في بطولة الجمهورية في كمال الأجسام.

موقع دوت الخليج التقي بالشاب عمرو عصام نبيل أبن مركز دشنا أحد مراكز محافظة قنا والذى يبلغ من العمر 22 عاما عقب فوزه علي المركز الأول علي مستوى محافظة قنا في بطولة كمال الأجسام وصعوده الي تصفيات بطولة الجمهورية.

البداية مع كمال الأجسام

بدأ عمرو كلامه ،أن حبه للرياضه كان منذ الصغر فقد لعب كرة القدم ومثل أي طفل، كنت أتمني أن يكون لاعب متميز بها، والتحق بالرياضة كمال الاجسام عن عمر يناهز ١٨ سنه بمركز شباب مدينة دشنا.

مثله الأعلي في بطولة كمال الأجسام

أكد عمرو عصام نبيل أن مثله الأعلي في بطولة كمال الإجسام هو" البيج رامى " لافتا أنه يحلم بالفوز ببطولة الجمهورية والتى يسعى اليها ليكون فخر لمحافظة قنا وأهله ومدربينه ويحقق ما يحلم بيه في الفترات السابقة مشيرا أن بطولة الجمهورية سوف تكون يوم 9 ديسمبر الحالي بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة .

ووأوضح أن أكادمية كابتن محمد صابر قدوته بالنسبة للرياضة عموما لأنه هو الدائم معه في التشيجع علي الرياضة والوصول دائما الي مراكز القمة وكذلك متابعته في التمرين وتصحيح أخطائه .

وأضاف نبيل ان هناك معوقات للعبه وهي ان اللعبه مكلفه جدا من حيث التغذيه ولكي يتم التجهيز للبطوله يكون مكلف جدا بجانب ان نظام الدايت مكلف ايضا قبل البطوله، ولا يوجد دعم كاف، ولا يوجد احد يساعد بأي شيئ لاحياء اللعبه كباقي الالعاب من قبل المركز أو مدرية الشباب والرياضة وكذلك عدم توافر الأمكانيات .

رسالة أخيرة قبل مارثون بطولة الجمهورية

وجه الكابتن عمرو عصام نبيل الفائز ببطولة محافظة قنا في كمال الأجسام ، أطلب من جميع مراكز محافظة قنا دعمى معنويا وكذلك من مدرية الشباب والرياضة بقنا دعمى مادية لكى أحقق هدفي وحلمى مشيرا أنه يتمنى الدعم يوم البطولة من أهالي قنا .