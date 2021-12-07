/664828/إنهاء-رصف-طريق-دمنهور---ادكو-بطول-27-كم-وتكلفة-إجمالية--100-مليون-جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن الدولة تواصل جهودها لتنفيذ خطة شاملة لإستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية إلى جانب رصف وتطوير الطرق بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشيراً الي التنسيق بين جميع مسئولي الطرق والنقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها وتيسير الحركة المرورية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

إنهاء رصف طريق دمنهور - ادكو بطول 27 كم وتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه

هذا وقد أعلن المحافظ انه جاري استكمال الطبقة السطحية لطريق دمنهور/ ادكو فى المسافة من كوبرى عاشور وحتى ادكو بطول 27 كم وباجمالي تكلفة 100 مليون جنيه ( أعمال الطريق متكاملة) ودعم من المحافظة 20 مليون جنيه لاستكمال الطبقة السطحية تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر .

ومن المقرر نهو كافة الأعمال غدا الأربعاء ضمن تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة طرق المحافظة طبقاً للبروتوكول المُوقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكبارى.

و شملت الأعمال توسعة الطريق من عرض متوسط الأسفلت 5 و 6 م الي عرض متوسط 7 م حيث تم اعمال حماية بالدبش للمناطق علي جانبي الطريق حيث يوجد مصرف ادكو الرئيسي وهو اكبر مصارف المحافظة كما تم وضع طبقة أساس بالسمك التصميمى على طبقتين و وضع طبقة تشريب الاسفلت والطبقة الرابطة بالإضافة الي وضع طبقة اللصق والسطحية. كما شملت الأعمال رصف طرق قرية المعدية بادكو بطول 600 م وكذا انشاء مدخل ومخرج لمدينة ادكو علي الطريق الدولي الساحلي

على جانب أخر نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة ٥٠ من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم من العمل بدن سند قانوني.

إحالة ٥٧ عامل بالمصالح الحكومية والخدمية بالبحيرة للتحقيق

بالإضافة إلى إحالة ٧ من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية بشبراخيت للتحقيق لتركهم العمل في اوقات العمل الرسمية بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.