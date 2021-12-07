/664832/التموين-منظومة-التجارة-الداخلية-تساهم-ب-١٧-من-الناتج-المحلي
أكد إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، أن مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي قد وصلت إلى ١.٤ تريليون جنيه، وأيضا توفير ١٠ مليون فرصة عمل في مختلف المشاريع القائمة.
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كما أشار عشماوي خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تنفيذ مشروع لمنطقة لوجستية تجارية بمحافظة الدقهلية، على أن منظومة التجارة الداخلية قفزت نسبة مساهمتها بحوالي ١٧ ٪ من الناتج المحلي.
عشماوي: أسواق الجملة ستشهد نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة
وأكد عشماوي على أن هناك فرص استثمارية كثيرة ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة، والتي تساهم في تحفيز سوق التجارة على مستوى الجمهورية.
وتابع مساعد أول وزير التموين حديثه قائلا:" أسواق الجملة خلال الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية وذلك بعد تقديم دراسات في هذا الشأن".
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