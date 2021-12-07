/664818/تقسيمة-ثلاثية-قوية-وتدريبات-خططية-فى-مران-الأهلي

خاضوا لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقسيمة قوية أثناء المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأجرى موسيماني فقرة التقسيمة بين ثلاثة فرق لمدة ٤٥ دقيقة وشهدت حماسا من اللاعبين، وحرص الجهاز الفني خلالها على تنفيذ تدريبات خططية وجمل فنية محددة.

وقام الجهاز الفني بتصعيد أكثر من لاعب من قطاع الناشئين شاركوا في مران اليوم لتعويض الغيابات في صفوف الفريق بسبب مشاركة الدوليين مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر. وقاد بيتسو موسيماني المدير الفني اللاعبين في تدريبات بدنية مكثفة في الجيم لمدة ٤٠ دقيقة، وذلك في إطار برنامج إعداد اللاعبين بعد الراحة التي عادوا منها أمس.

وحرص موسيماني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي؛ للحديث عن المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.

وواصل الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

6:30 مساء .. السبت 5 فبراير - الأهلي x مونتيري

6:30 مساء .. الثلاثاء 8 فبراير - بالميراس x الفائز من «الأهلي ومونتيري»

الأهلي يتوج بالعاشرة

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليُصبح بذلك أحد أكثر الفرق مشاركةً في المونديال في تاريخه.

وحسمت المقاعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تحتضنها الأراضي العربية، بالإمارات بمدينة الرياض، والتي تنطلق في مارس المقبل.

ويواجه الفائزمن مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء القبل النهائي، للبطولة، ويواجه فيه الفائز من تشيلسي والمباراة الإفتتاحية، في المباراة النهائية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2021 الإمارات، في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

وجاءت القرعة صعبة أمام النادي الأهلي من أجل الوصول للمباراة النهائية، وسيواجه مونتيري المكسيكي في مباراة الدور الأول، وفي حال تحقيق الفوز، سيكرر المواجهة أمام بالميراس البرازيلي حامل لقب بطولة أمريكا الجنوبية.