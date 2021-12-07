حسين لبيب يصدر بياناً نارياً للرد على مرتضى منصور.. تفاصيل

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ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكدت اللجنة في بيانها أنها تعرضت للانزعاج بشدة بسبب التصريحات الأخيرة من مسئولي اللجنة المكلفة من الجهةا لإدارية بإدارة شئون النادي حاليا.

وتابعت اللجنة "هناك مغالطات كثيرة وتشوية للحقائق، وذلك لما ورد بها على خلاف الحقيقة من إدعاء فيام اللجنة بفصل ووقف تعيين أعداد كبيرة من موظفي النالدي والإدعاء بعدم وجود أرصدة بحسابات النادي".

وزاد البيان "أزعم مجلس الإدارة بوجود رد للعضويات بمخالفة القانون، ومنع صرف معاشات قدامى نادي الزمالك، وأن اللجنة كانت تسعى للحفاظ على ارض النادي بمدينة السادس من أكتوبر".

وأكمل البيان "تضمنت التصريحات الأخير في إشارة غير حقيقة إلى دعم من قيادات ومؤسسات الدولة في محاولة واضحة لترهيب المختلفين مع وإسكات كل صوت يختلف معه أو يعارق تجاوزاته".

وأردف البيان "هناك ممارسات تأتي في وضع غير نصابها الصحيح وأن اللجنة بعد إنهاء مهمتها بتوجيه الشكر لكل من دعمها ووثق بها إلتزامها بقيم وتقاليد نادي الزمالك العريق".

واختتم البيان "هناك تسرع في وتيرة الأحداث الخاصة بالنادي وجماهيرة من السقوط في هاوية المهاترات والتلاسن بالاتهامات الباطلة والتي أدت لدخول النادي في نفق مظلم خلال الفترة الماضية، وتم تواجد لجنة بالاشتراك مع الأجهزة المعنية للتحقيق في المغالطات السابق الإشارة إليها وإعلان الحقائق".

وتهيب اللجنة الجميع بتحري الصدق وإعلان قيم الاحترام والأخلاق السامية، وتلك المبادئ التي تعد أهم معالم السياسة الثابتة والمعلنة للدولة المصرية في عهدها الجديد بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.