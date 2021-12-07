/664820/7معلومات-هامة-عن-تعديلات-الحكومة-بشأن-الإبلاغ-عن-المواليد-والعثورعلى-أطفال-حديث-الولادة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وجاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

دوت الخليج عقوبات جديدة للإبلاغ عن المواليد.. وضوابط للعثورعلى أطفال حديث الولادة غرامة لا تزيد على ألف جنيه لمن يخالف القواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد الجدد التعديلات تحدد الجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد والأشخاص المكلفين بالإبلاغ توضح أيضا الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده تحدد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها تحدد أيضا الإلتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة التعديلات بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية

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