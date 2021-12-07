/664823/رشا-اسحق-أكاديمية-المحاماة-دورها-كبير-في-تحقيق-المنفعة-العامة-نظرا-لأهمية-المهنة-بالمجتمع

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأثنين ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها، واحالته الى الحكومة لاتخاذ اللازم .

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و اكدت النائبة رشا اسحق امين سر لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي بالمجلس ان فكرة انشاء هذه الأكاديمية تأتي انطلاقا من مبدا تعزيز السعي نحو تخريج كوادر مهنية قادرة علي التنافسية للتزامن مع الاعلان عن الجمهورية الجديدة و اهداف التنمية المستدامة.

دوت الخليج

اكدت النائبة رشا اسحق ان انشاء اكاديمية المحاماة و الدراسات العليا جاءت لتحقيق المنفعة العامة لما تمثله مهنة المحاماة من اهمية بالغة في تحقيق العدل و تأكيد سيادة القانون مشاركة مع السلطة القضائية، و التي تحتاج الي قدر كبير من الاعداد الجيد و التدريب و الثقافة العامة و المعرفة القانونية المتخصصة ، فلا يجب ان يمنح كارنيه النقابة الا لمن كان مؤهلا بالفعل للعمل بمهنة المحاماة .

اوصت اسحق بضرورة فتح افرع للاكاديمية تغطي المحافظات البعيدة و الحدودية و محافظات الصعيد لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الخريجين و الذين يتعدوا ال ١٠٠ خريج سنويا، سواء كانت تلك الافرع داخل الجامعات المصرية او في مقر كل نقابة بها محكمة استئنافية ،علي الا تزيد مدة الدراسة بها عن ٦ شهور ، بالاضافة الي تلقي كل محام عامل بالمهنة دورة تدريبية تنشيطية مع كل قيد جديد و لتكن لمدة شهر واحد فقط و ذلك لاستمرار الارتقاء بتلك المهنة الجليلة .