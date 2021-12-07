/664824/عمرو-عزت-يطالب-بإتخاذ-وقت-كافي-لمناقشة-قانون-العمل-وعلاء-فؤاد-القانون-المقدم-من-الحكومة-يحفظ-حقوق-العمال

عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد اجتماعا لمناقشة قانون العمل ومن المقرر أن تستمر اللجنه في عقد عده اجتماعات لمناقشة مواد القانون وإدخال بعض التعديلات عليه بحضور المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ.

دوت الخليج وطالب النائب عمرو عزت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من رئيس اللجنه والاعضاء الحاضرين التريس والتأني واتخاذ الوقت الكافي في مناقشات قانون العمل مشيرا إلي أننا ننقاش اخطر قانون يخدم الدولة المصرية ومتعلقةب٣٣ مليون عامل . عمرو عزت يطالب بإتخاذ وقت كافي لمناقشة قانون العمل ومن جانبه أكد وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد أن قانون العمل يراعي التوازن بين علاقة العامل وصاحب المنشأة مشيرا إلي أن القانون المقدم من الحكومة متوازن جدا ويحفظ كافة حقوق العمال في كافة الحالات من فصل أو أسبابه مشيرا إلي أن القانون وضع التعويض المناسب للعامل وله حق التقاضي في المحكمة بالتعويض الذي ي اه . وشهدت اللجنه جدل حول المادة الخاصة بفصل العامل وأسبابه المادة (138)، إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

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