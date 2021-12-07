طبيب الأهلي يتحدث عن تطورات إصابة «معلول»

قال أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه اطمأن على حالة «علي معلول» الطبية بعد إصابته في منتخب تونس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد أبوعبلة أن طبيب المنتخب التونسي طمأنه على حالة اللاعب، وأنه يعاني من إجهاد في العضلة الضامة ولكنه يتحسن بشكل مستمر، وسوف يخضع لاختبار طبي اليوم يتحدد في ضوئه موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وواصل الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

وقاد بيتسو موسيماني المدير الفني، اللاعبين في تدريبات بدنية مكثفة في الجيم لمدة٤٠ دقيقة، وذلك في إطار برنامج إعداد اللاعبين بعد الراحة التي عادوا منها أمس.

وحرص موسيماني على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

6:30 مساء .. السبت 5 فبراير - الأهلي x مونتيري

6:30 مساء .. الثلاثاء 8 فبراير - بالميراس x الفائز من «الأهلي ومونتيري»

الأهلي يتوج بالعاشرة

وصل النادي الأهلي المصري لكأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، ليُصبح بذلك أحد أكثر الفرق مشاركةً في المونديال في تاريخه.

وحسمت المقاعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تحتضنها الأراضي العربية، بالإمارات بمدينة الرياض، والتي تنطلق في مارس المقبل.

ويواجه الفائزمن مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء القبل النهائي، للبطولة، ويواجه فيه الفائز من تشيلسي والمباراة الإفتتاحية، في المباراة النهائية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2021 الإمارات، في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

وجاءت القرعة صعبة أمام النادي الأهلي من أجل الوصول للمباراة النهائية، وسيواجه مونتيري المكسيكي في مباراة الدور الأول، وفي حال تحقيق الفوز، سيكرر المواجهة أمام بالميراس البرازيلي حامل لقب بطولة أمريكا الجنوبية.