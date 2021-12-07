مرتضى أركان يشارك في مسلسل «اللعبة 3» بطولة شيكو وهشام ماجد

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دوت الخليج يرصد مشاركة الفنان الشاب مرتضى أركان نعيم في مسلسل «اللعبة 3».

أحداث مسلسل «اللعبة 3»

وتدور أحداث «اللعبة 3»، في إطار كوميدي حيث يظهر هشام ماجد وشيكو بشخصياتهم الحقيقية، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل اللعبة، ولكنهما يوافقان بعد رفع أجرهما، لكنهما يكتشفان أنها خدعة ولعبة بين المخرج معتز التوني وإدارة "شاهد" فيقرران العودة والانتقام.

الجزء الأول من المسلسل عرض في عام 2020 على منصة شاهد بشكل حصري، ودارت قصته حول وسيم ومازو وقصة تورطهما مع تطبيق يُسمى اللعبة لتنفيذ العديد من التحديات ضد بعضهما البعض.

بينما عرض الموسم الثاني في عام 2021 بعنوان "اللعبة 2"، وتضمن عودة الثنائي مجددًا لتحديات جديدة.

مسلسل «اللعبة» بطولة هشام ماجد وشيكو، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم، وإخراج معتز التوني، وإنتاج أمير شوقي.

اللعبة» يحصد جائزة أفضل مسلسل كوميدي بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون‎

هذا وقد حصد مسلسل «اللعبة» بطولة هشام ماجد وشيكو، على جائزة أفضل عمل درامي كوميدي في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون‎، وتسلمت الجائزة قناة «MBC» مصر الفضائية بإعتبارها القناة المسؤلة عن عرض العمل.

مسلسل «اللعبة» مقتبس من فيلم أجنبي، وهذا ما اعتاد عليه بطلا المسلسل "شيكو وهشام ماجد" في معظم أعمالهم الفنية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان شيكو، وهشام ماجد والفنانة مي كساب، وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، وسامى مغاورى وميرنا جمال وعارفة عبدالرسول.

مرتضى أركان يتألق في «ختم النمر»

يشار إلى أن مرتضى أركان شارك في مسلسل «ختم النمر» تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.