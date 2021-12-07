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/664830/8معلومات-هامة-عن-تعديلات-الحكومة-بشأن-تشغيل-الأطفال-بعدعمر-14سنة-الطفل-يشتغل-6ساعات-يومية
02:38 م - الثلاثاء 7 ديسمبر 2021
مجلس الوزراء وافق مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
دوت الخليج
وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.
- مجلس الوزراء أقر تعديلات جديدة على أحكام قانون العمل
- التعديلات بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال
- التعديلات تستهدف تحقيق الردع لجرائم تشغيل الأطفال لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه
- تعدد الغرامة بتعدد العمال ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية بحالة العود
- العقوبة التكميلية بحالة العود ستكون غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر
- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر
- التعديلات تحدد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال
- أيضا الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها بحد أقصى 6 ساعات يومياً
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